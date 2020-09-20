機電署助公立醫院改裝負壓病床　提供空氣過濾器加強通風

發展局局長黃偉綸今日(20日)發表網誌總結機電工程署在新冠肺炎疫情期間支援抗疫的工作，包括於被用作檢疫用途的火炭駿洋邨，分階段為邨內3000多個單位裝置機電設備，包括安裝約3200部煤氣熱水爐及超過16000組照明；在約1個月內協助7間公立醫院11個病房，合共約300張病床，改裝為「第二線隔離病房」等。

黃偉綸表示，機電署為支援醫院管理局協助將普通病房改建為負壓病房，聯同醫管局及業界開發及組裝多部「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，加強通風及抽氣設施，並稀釋及帶走病房內不潔的空氣，防止感染。機電署空氣調節督察梁永恒表示，用過濾器改裝一間普通病房需時僅約2周，大大減少以傳統方法改裝普通病房為負壓病房的時間。截至8月，該署已向醫院提供超過200台「流動過濾器」，二線負壓病床亦增至500張。

此外，第三波疫情期間街市成為高風險地方。機電署為全港約30個街市安裝流動送風機，以改善街市通風和加大換氣量，同時在28個街市的出入口，安裝體溫探測系統，提升防疫測溫的效率。機電署亦為中山紀念公園體育館內的氣膜實驗室機提供24小時機電緊急維修服務，支援實驗室的無間斷運作。