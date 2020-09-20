旺角安老院涉派錯藥兼爆鼠患　八旬院友昏迷2個月

旺角區甲一級私營安老院「松山府邸」涉派錯藥兼爆鼠患，有院友昏迷兩個月！現年84歲、居於該院舍約4年的陳婆婆，今年7月因氣促、心跳及血糖低送往廣華醫院，被揭發她曾服用沒獲處方的糖尿藥物，至今昏迷約兩個月，她的家屬質疑是院舍派錯藥所致。社會福利署發言人證實，牌照處已就錯派藥物事件向院舍發出警告信。

陳婆婆於2015年首度中風，一年後入住松山府邸，並於去年中再次中風，患有高血壓、心房顫動及糖尿病等長期病，但因血糖處於邊緣水平，未獲處方糖尿藥。其家屬表示，初時院舍服務及衞生情況均不錯，惟在一年多前，偶然發現職員曾誤把其他院友的藥物，派送予陳婆婆服用，質疑她是因院舍派錯藥而昏迷不醒。

家屬又指，去年4月已在陳婆婆房內發現膠袋被咬穿以及老鼠糞便等，陳婆婆亦曾稱遭老鼠爬過胸部，惟她此前曾出現幻覺，家人便沒有多加留意。及至今年初，家屬擔心陳婆婆睡覺時不慎跌倒，在房間安裝攝錄機，詎料卻發現鼠蹤處處，甚至試過連續40多日有老鼠出現，批評社署監管不力。

社署發言人表示，牌照處已就一宗於7月下旬發生的錯派藥物事件向院舍發出警告信，署方亦已按現行機制，把院舍被警告的紀錄上載社署網頁及社署長者服務資訊網。發言人又指，牌照處去年9月知悉有關鼠患問題後一直作出跟進，包括多次進行突擊巡查，院舍亦已聘用承辦商進行防治鼠患工作，並採取不同措施處理鼠患。據其了解，鼠患雖仍未徹底解決，但已有所改善，牌照處會繼續跟進。

另外，陳婆婆的家屬透露，松山府邸此前曾遺失一批院友的身份證，包括陳婆婆在內，質疑院舍行政混亂。社署發言人證實，牌照處今年6月上旬接獲院舍報告，指遺失了一批住客的身份證，懷疑事件與一名已離職的員工有關，已就事件報警及聯絡入境事務處作出跟進。牌照處亦已向院舍發出信件，要求院舍採取措施妥為存放住客的証件。據其了解，有關員工的案件已進入檢控程序。