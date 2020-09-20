與11個國家商討旅遊氣泡　港府強調需設雙重保險

新冠肺炎疫情下，本港經濟受重挫，其中對旅遊業影響最深。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(20日)在電視節目表示，政府正與11個國家商討建立旅遊氣泡，仍有很多實質問題要仔細研究，但表明即使成事，短時間亦難以恢復以往旅遊業興旺的情景。

邱騰華續指，建立旅遊氣泡的大前提有兩個，包括兩地的防疫工作要相近，以及雙重保險亦必不可少，即旅客出發前和到埗後均要做檢測，而檢測水平亦要達一定要求。他表明，各地的檢測能力均面對挑戰，香港幸有中央協助，經過全民檢測後，本港檢測能力提升了很多，一日可處理達萬個檢測。但在部分國家，市民和商界要做檢測不是易事，檢測能力仍有待提升，需要給予該些國家時間去處理。

他又提到，當中的討論涉及很多實質問題，例如兩地是否要設特定航班，以免機上有其他地方的旅客帶來風險、在部分較大國家、旅客或只能留在某些城市，這些問題都是要仔細討論、逐一克服。

邱又指由去年社會運動事件至今，旅客人數跌至近乎零，旅遊業受影響最深，相信社會有共識為他們提供協助，而三輪防疫基金給予的支援亦按業界意見，每次作調整，期望可助他們捱過「最嚴寒的冬天」。