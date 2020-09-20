年輕媽媽向上流困難重重　逾半人學歷低難覓工進修

年輕媽媽一方面要兼顧個人發展，另一方面要肩負照顧子女的責任，往往在進修及職業發展上受到限制，有團體於6至7月就年輕媽媽的職業發展意向進行網上問卷調查，共收回124位媽媽回應，逾半受訪者為21歲或以下，結果發現，大部分受訪者處於「三低一高」的狀況，即低學歷、低收入、低就業率及在職場上高流動性，她們即使求職動機高，卻在各個層面遇上重重困難。

調查顯示，在進修方面，有近80%受訪者預計，照顧子女是其進修的最大困難，另外，有逾半數年輕媽媽因學歷只有初中程度，未夠資格報讀課程。此外，逾60%受訪者為全職照顧者，因難以兼顧工作及家庭照顧，故就業率偏低，即使部分受訪者有兼職工作，但當中四分之一人的月薪只得4000港元以下。

育有2名兒子的21歲年輕媽媽阿寶指，一直想增值自己，早前透過機構就讀遊戲小組助理課程，學習與小朋友相處，礙於職位需要中五或以上學歷程度，而未能從事有關工作。她亦曾打算進修資歷認可課程，惟家中長者已年屆80歲，又需照顧子女，難以長時間外出。

年輕媽媽Kay希望繼續探索人生，並得到家人支持，惟她嘆指託兒服務輪候時間長，社區保母亦不足，需親自照顧小朋友，加上普遍兼職要求員工每周工作3日以上，難以兼顧，因此需待小朋友升幼稚園才可考慮就業。

明愛風信子行動高級督導主任嚴嘉文建議，政府增加地區託兒服務名額，包括社區保母等，又可為正進修的年輕媽媽提供現金津貼，支付託兒費用，提升其競爭力，同時亦期望僱主可制定家庭友善措施。