網民熱話：缺德男女巴士歎珍珠奶茶　空杯隨手丟

疫情下，大家對衞生的要求都高了，戴口罩洗手已成慣例，好好處理垃圾亦是理所當然。但近日就有網民目擊反其道而行的人，該對男女不止在巴士上公然除罩歎飲品，還將飲完的空杯在車上亂掉，激起網民怒火。

網民Crystal Tse昨日（19日）在Facebook群組「將軍澳主場」分享令人氣憤的經歷。從她上載數張相可見，一名女子在巴士上飲飲品，但在其腳下滿布紙巾及飲品杯等垃圾。目擊者貼文指，事發是一架往將軍澳方向的巴士98C，一對男女在太子聯合廣場站上車，兩人各拿着一杯珍珠奶茶。甫坐下，二人就除口罩喝奶茶，期間有人不慎將奶茶倒瀉地上，但二人並無理會。其惡劣行為未有就此停止，二人隨後更將抹過嘴的紙巾隨地拋。及後，男子先行落車，但竟將杯子丟在地上，而女子則繼續喝奶茶，至落車時，同樣將空杯丟到地上便離開。

網民大罵二人行為缺德，「真係好憎呢啲人，憑咩要人執佢手尾」。事件延續至網上，在貼主發布貼文後數小時，群組管理員在貼子留言，指事件中主角聯絡他要求刪除貼子，不過貼主並無理會。結果惹來網民更多回響，「做得出又要怕人知？你冇嘢呀嘛？」有人更指貼主非常厚道地為其樣貌打上格仔，「唔使畀面啦！佢自己都丟面子！」「 開佢樣啦，做得出怕咩畀人影！」

網民有話說：

Waikwong Poon：呢啲咪垃圾中嘅垃圾囉

Aaren Tsoi：趕時間要飲要食ok...但飲完執返走啦，帶個膠袋仔有幾難？

Canaan Wong：飲嘢都算，重要搞到一地都係垃圾

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