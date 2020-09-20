政黨轟政府硬推明日大嶼不合時宜　倡改設失業金再每人派1萬元

政府早前宣布推出的第三輪防疫抗疫基金，涉及金額僅約240億港元，較上一輪激減逾千億港元。民主黨今(20日)到金鐘政府總部外請願，抗議第三輪抗疫基金不聽民意。該黨議員胡志偉批評現時失業率已達6.1%，惟抗疫基金未有對症下藥之餘，開支更是大縮水，令人失望。他又指政府在經濟下行之時仍堅持討論明日大嶼填海計劃是不合時宜，稱若非政府對抗疫基金作出大改變，本周五(25日)的財務委員會上該黨將會反對議案。

胡又指，過往保就業計劃中出現僱主即使領取資助，僱員仍要放無薪假等情況，故建議設立失業援助金，為失業人士提供每月9000港元，為期6個月的資助，以及再向全民派發1萬港元，令市民有更多資源應對疫情。胡又批評政府在過往兩輪抗疫基金中忽視了不少行業的訴求，形容只有「被選中的行業」才受惠，認為政府應加強支援中小微企業。

該黨各區議員亦到場請願，並提出多項訴求，其中沙田區議員周曉嵐表示不少藝文界人士因藝術場所停止開放而失去工作，連續多月「手停口停」，指政府應於疫情後加強對藝文界的補助，例如提供租用場地資助等。

深水埗區議員鄒穎恒則指，衞生防護中心通知大廈出現確診個案時曾出錯，令大廈花費不必要的昂貴費用進行深層清潔，令業主立案法團及業主受損，鄒建議政府應補貼私人屋苑清潔費，以做好抗疫消毒工作，並應規定物業管理公司若得到政府補助，要回贈80%予業主立案法團。