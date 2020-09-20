學界指復課指引模糊　憂多疫夾擊難處理

全港中小學及幼稚園本月23日起分階段恢復面授課堂，有教育界人士指，復課指引仍有模糊地方，認為校內一旦出現確診者，當局需加快作出反應及提供資訊，讓學校得知確診者是否校內感染，以盡快跟進配合。

教育界議員葉建源指，教育局復課指引提到若校內出現確診者，衞生防護中心會建議停課，但確認前應否停課則交由校方決定。他指，「一般而言」等字眼具彈性，認為當局需「反應好快」，例如觀察確診者是否校內感染，讓學校盡快作出決定。

教聯會副主席鄧飛指，小學生較為頑皮，興奮時會有身體接觸，建議學校不要安排所有級別的學生在同一時間小息，以減少人群聚集。他又指，家長尤其擔心子女在乘搭公共交通工具時受到感染，而復課指引仍有模糊地方，擔心多疫夾擊時難以處理。

香港通識教育教師聯會幹事盧日新指，家庭社經地位較低的學生因設備不完善，進行網課時即使有學習動機，亦較辛苦，建議教育局設標準配套，以解決網課帶來的學習差異。盧表示，今學年的中五學生均有損失上課時間，關注二○二二年DSE會否也作改動，「愈早知愈早調整」。

中大教育心理學講座教授侯傑泰指，香港雖是全球停止上學時間最長的地區，但並沒有「停課」，主觀感受及訪問學校後認為，小學有2至3成人不是每日都有網課，中學則僅不足1成，他又認為學習差異不是電腦支援問題，而是自學能力問題。

至於通識科改革議題上，有意見認為可改為只有合格及不合格之分，盧日新引述美國一項研究表示，「二分制」對學生不會有改善，認為改革需基於學術研究。鄧飛指，學生表現差異不大，質疑「係咪有7級分別咁大」，建議可劃分為三級。

國安法教材方面，侯傑泰指現今社會分裂，「寫乜都會有人唔滿意」，一致使用官方教材可減低爭議及投訴，「(家長)有咩唔滿意可以投訴教育局」。葉建源則認為，若果教學上只能引用當權者的說法，直言此舉「限制思想得好犀利」。