疫情緩和醫管局研非急症醫院恢復探病　病人出院前做檢測

第三波新冠肺炎疫情爆發後，醫院管理局再度收緊非緊急服務及醫院探病安排，近日本港疫情有放緩迹象，醫管局行政總裁高拔陞指，醫院會逐步恢復早前已暫停的非緊急服務，並正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性；醫護人員亦會按臨床需要，盡量為病人出院前安排病毒測試。

高在網誌稱，本月初起已全面開展入院病人篩查計劃，而醫護人員亦會按臨床需要，盡量為病人出院前安排測試，並將病人住院期間接受過的新冠病毒測試結果記錄在出院文件內。

他又指，隨着疫情減退，政府要開始思索在「新常態」下逐步回復較「正常」的運作模式，公立醫院即將逐步恢復早前已暫停的非緊急服務，並正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性，但強調大原則是盡量減低對病人影響的同時，亦必須避免增加院內感染的風險。

高又提到，現時當局有空間在檢測策略和硬件設施建設方面，作出針對性的調整。他指，為保護高風險群組的病人，局方需要更廣泛的檢測網絡以提供更好的預警性監測效果，在本月底前，派發樣本瓶的普通科門診會增加至約40間，長遠希望其他運作上合適的診所都可以配合相關安排，並透過持續的社區檢測，搜尋隱形病人。