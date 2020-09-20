中秋市道慘淡　餐飲業料生意額只及去年一半

新冠肺炎疫情下，今年中秋市道慘淡，連帶中秋應節食品、用品銷情，以及酒樓訂座均受影響。有紙紮舖負責人指預計燈籠銷情較去年少3至4成，決定減少入貨；另有餐飲業界表示，目前訂座情況不踴躍，今年中秋生意額或只及去年一半。

紙紮舖俊成行負責人杜千送指，現時仍會間中有家長帶小朋友來店內買燈籠，但情況顯然不及往常，皆因在疫情和禁聚令下，家人未必樂意帶小朋友外出、相約出外賞月的人亦會減少，加上今年十一煙花匯演取消，影響今年中秋氣氛和市民過節心情，預計燈籠銷情會較去年少3至4成，他坦言亦因而減少入貨。

藍之森花店店主林小姐亦表示，今年訂中秋果籃的客人較以往少一半以上，即使客人來訂購果籃，預算亦由以往1600至1700港元，調低至600港元，她坦言疫情對訂購情況有影響，「以往客人想揀好些、貴些的，但今年好像有就可以。」。

酒樓訂座方面，香港餐務管理協會會長楊位醒指，以往農曆八月初五、初六，酒樓訂座情況已達半成；但今年情況不同，在1枱限坐4人措施下，6至8人家庭要分枱坐，或影響市民到酒樓食飯的意欲，改為在家中煮食或買外賣。他預計，現時食肆限制措施不變，今年酒樓生意額只及去年一半，倘若政府放寬至1枱限坐6人，生意額料可達至去年7成。