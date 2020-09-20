博彩業中介人現金提取有新限制　分析指貴賓廳業務料受影響

大和指出，根據該行的估計，自8月26日以來，訪澳旅客量仍然疲弱，平均每日訪問量約為1.27萬名。此外，酒店預訂似乎也比預期疲弱。有營運商指出，即使十一黃金周，房價也沒有上升，酒店預訂率僅為50%。

事實上，有媒體亦引述消息報道，受到生意暴跌及內地嚴打洗錢影響，不少澳門賭廳都出現缺港元現金迹象。

回看澳門博彩收入已連瀉11個月。據澳門博彩監察協調局最新數字，8月份當地博彩毛收入為13.3億澳門元，不單較7月份減少1,400萬澳門元，相較去年同期更顯著收縮94.5%，表現也遜於預期的跌93%。

今年1至8月，澳門累計賭收為363.94億澳門元，按年跌81.6%，跌幅較1至7月的79.8%，擴大1.8個百分點。

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