單車意外飆升　上半年逾千宗奪9命

疫情下有市民在選擇踩單車放鬆身心，特別在周末及假期踩單車的人數更是倍升，意外亦隨之頻生，輕則頭破血流，重則死亡。根據警方數字，單計本年首6個月，全港已發生1159宗單車交通意外，比去年同期上升37%，並已奪去9命。

近年的多宗單車奪命意外，包括今年7月12日，一名姓張(25歲)中學女文員，在沙田亞公角山路一個尾彎踏單車落斜時，懷疑失控，高速衝過對面行車線，撞向防撞欄，頭部重創倒地，送院後不治。而同年3月21日，一名54歲德國籍男子在港島山頂道77號落斜行駛，外籍男突然失控越過對面線，與上斜的中型貨車迎頭相撞，外籍男頭部重創，當場不治。

而在2017年6月25日，一名姓蔣(57歲)退休女社工在大欖涌水塘騎單車，當踩至大欖涌水塘段標距柱M175、近吉慶橋落斜時煞車疑失靈，蔣婦連人帶車撼向路旁大樹，頭部重創送院後不治。另外在2016年12月10日，一名姓劉(18歲)女子在大美督踩單車，期間從水壩衝落斜，至大美督路近白普理賽馬會青年旅舍對開時，疑失控撞向鐵欄附近的石壆，重傷昏迷倒地，送院後不治。