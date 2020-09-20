四成二家長疫情下收入減少　團體倡家校合作令子女有正確理財觀

新冠肺炎疫情持續大半年，令不少家庭收入大減。香港家庭教育學院於本月5日至14日，進行子女理財的家長意見調查，以電話訪問553位有子女就讀中小學及幼稚園的家長，結果顯示，超過90%家長認為疫情帶來的經濟轉變，令子女更需要學習理財，惟時下家長及學校較少向子女講授理財知識。該團體建議學校可推行家校合作的親子理財教育，以協助家長教育子女正確的理財觀。

調查結果顯示，有42.1%受訪家長疫情下總收入減少；但有79.9%認為疫情下的經濟轉變對家庭關係帶來壓力，表示疫情不止影響收入下降的家庭，還有收入不變的家庭。

面對經濟轉變，有91.5%受訪者認為疫情令子女更需要學習理財；99.7%認為自身角色在理財教育中重要，惟只有約65%受訪者會經常或間中與子女討論理財。受訪者認為，子女理財上遇到困難，包括未能體會賺錢艱難、自制力不足、不懂節制等。

另外，是次調查亦顯示，89.1%受訪家長認為學校在理財教育中的角色重要，然而，近60%家長表示，子女的學校很少舉辦有關親子理財教育的活動。

香港家庭教育學院副主席余榮輝指，結果反映時下家長及學校較少向學生講授理財知識，建議學校可推行家校合作的親子理財教育，為家長舉行相關活動及課程，以協助家長在日常生活中教育子女正確的理財觀。

余舉例指，近日有新款遊戲機推出，就有不少市民爭相購買，當中不少是買遊戲機給子女的家長，他認為家長有必要樹立榜樣，做好個人理財規劃，並抱積極態度，加強與子女的溝通，讓子女明白父母的難處，避免以物質填補親子關係。