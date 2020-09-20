政Whats噏：黃之鋒死撐唔會放棄國際戰線　公民黨避外國研討會

黃之鋒話仍會接受外媒訪問，而未來行事會小心謹慎。

《港區國安法》已生效咗兩個幾月，官司纏身嘅前香港眾志秘書長黃之鋒接受電台訪問時承認，依家每朝都會擔心被警員上門拘捕，但就死撐自己唔會放棄「國際戰線」咁話喎！佢話港區國安法對勾結外國勢力嘅定義含糊，所以佢未來行事惟有小心謹慎，但就唔認為「國際戰線」係死路一條。

黃形容依家喺度同時間競賽，會爭取機會接受外國傳媒訪問、出席國際研討會同投稿至海外等，務求令國際社會了解香港現況；又會從文化產業着手，呼籲網民杯葛親中電影。

佢又話以前國際社會仲未關注香港，所以香港政治人物要用好多精力同時間進行游說，形容以前若果唔呼籲外國議會通過某個動議，嗰樣事情未必會發生；但指現時國際地緣政治出現變化，國際社會對香港或中國的制裁行動，已經不再取決於本港政治人物嘅訴求，強調依家無論係制裁定係圍堵中國嘅行動，趨勢已經快到本港政客未必追得切。

另外，有成員被指「尋求外國勢力干預特區事務」嘅公民黨，早前派出6人參加原定今年舉行嘅立法會換屆選舉，但最終有4人被取消參選資格。該黨主席梁家傑話該黨已有心理準備下一屆會絕迹於立法會，又提到為免誤墮法網，依家一啲由外國團體主辦嘅研討會已經推得就推。