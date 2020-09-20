旺角安老院床上曾現木虱　家屬再聞鼠患感擔心促改善

旺角區甲一級私營安老院「松山府邸」涉派錯藥兼爆鼠患，令人質疑該院的員工質素及衞生均有問題。東網記者今日(20日)到涉事的安老院視察，發現院舍的大門外已放有3包老鼠藥，未知是否早已得悉鼠患問題而擺放。大多院友家屬表示院舍的服務良好，但聽聞院內出現老鼠亦甚為擔心，有家屬更指曾發現院內床上有木虱，認為院方需改善衞生問題。

現場可見，院舍門外貼有「謝絕探訪」的標示，又標榜「用誠意經歷、用愛心護理」提供服務。惟記者同樣發現院舍門外有張貼招聘廣告，指出院方「急聘護士、配藥員、護理員、文員」等職位，人手看似甚為緊張。記者曾以顧客的身份致電院舍，職員指現在暫不許任何人探訪，但家屬可透過職員轉送物品予院友。問及鼠患一事，該職員則立即拒絕回應。

院友家屬黎女士表示，其母近月身體情況轉差，故入住了「松山府邸」。她指，上月曾發現母親於院舍的床上有木虱，更影響母親的皮膚狀況，經反映後，院方有消毒相關地方。黎又稱，自己為母親揀選院舍時曾實地考察，認為院方的職員、設備皆不俗。得悉該院舍有鼠患問題後，她表示曾有聽聞，開始擔心該院的環境衞生情況。

另一院友家屬林太稱，其家翁約3月前經醫院轉介入住松山府邸，他們一家每周皆會到院舍探望，但自疫情第三波爆發，院方在7月左右已停止家屬探訪，他們亦只能每周送一些物資及食物到院舍，讓職員代為轉交。她表示院方的服務不俗，家翁在該院舍生活多時亦沒有對環境、衞生有怨言，但透露曾一度在院舍發現有虱，令人擔心，向院方反映後，情況已未有再出現過。

市民許女士的長輩同樣在該院舍居住，她表示，院舍的衞生情況一直不俗，職員亦有禮貌，自己亦未有聽過家人反映有鼠患問題，更稱「度度都有老鼠㗎啦」；而派錯藥一事，相信是涉事的個別職員之疏忽，未有對院舍失去信心。