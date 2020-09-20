10年內4幢政府部門大樓爆鼠患　灣仔稅務大樓老鼠天花開派對

連同機電署九龍灣總部驚現鼠蹤，過去10年，最少有4幢政府部門大樓爆發鼠疫，部分原因涉裝修甩漏或受附近工程影響，包括西九龍政府合署內的屋宇署總部、將軍澳消防及救護學院，以及灣仔稅務大樓。

灣仔稅務大樓於2012年曾有老鼠為患，由於該大樓內沒有餐廳，但鄰近大廈有食肆曾經裝修，懷疑因而令到老鼠搬家。當時，該大樓10樓以下樓層的後樓梯都放有老鼠藥，而由於有大樓職員聲稱聽到「老鼠在天花板開Party」，當時負責大樓清潔的承辦商曾聘請滅蟲專家，在大樓各層天花擺放老鼠膠，並曾經捉到大老鼠。

紀律部隊亦受鼠患困擾，將軍澳消防及救護學院於2016年啟用初期，因為消防處管理不善而爆發嚴重鼠患，更疑似導致該學院75名學員集體食物中毒。有指，學院啟用5個月內最少捕獲了30隻老鼠，曾有學員在學院內飯堂靠窗的隔音玻璃下方看見鼠蹤，亦有人指在窗邊位置對落槽位聽到有老鼠叫聲，而東網記者當年到學院視察情況時，更發現有小老鼠在學院牌匾下的花槽覓食，顯得非常活躍。

耗資47億元興建的西九龍政府合署，其第一期北座6至8樓為屋宇署總部，並於2018年底入伙，但新大樓仍未完成裝修，內部沙塵滾滾，天花漏水，廁格設施亦有損壞，而惡劣環境亦引來老鼠，有屋宇署員工聲稱其放在辦公室的杯麵和檸檬茶，驚見老鼠咬過的痕迹。