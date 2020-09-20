12名偷渡港人家屬向港警求助　望確認被捕及行蹤　

12名港人上月底涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，拘留在深圳鹽田看守所。12人部分家屬今午(20日)到灣仔警察總部報案，指12人被捕至今無人能確認他們的行蹤，亦無任何受家屬委託的律師見面，希望香港警察能協助尋人，並提出3項要求，包括要求海事處及水警提供事發水域紀錄，以及協助家屬指派的律師接觸12名被捕港人。

「抗爭派」人士鄒家成表示，家屬上周表達4個訴求後，未有得到回應，而事件疑點重重，港府卻只轉達中國政府消息，並無向家屬交代。鄒指，由於部分家屬不願露面，暫時只能透露至少有6名家屬參與集體報案。

鄒認為，事件涉及港人利益，要求警方交代12人被中國海警拘捕的日期、時間、地點及過程，並交代有關過程有否出現傷亡；要求海事處提供事發當日的船隻雷達紀錄及要求水警提供事發當日的巡邏路線及位置；以及要求港府派員以會面或通話親自確認12人的情況，並確保家屬委託的律師能與12人會面。

議員朱凱廸擔心12名港人會被內地長期拘押，要求港府能在能力範圍內向港人交代，指會收集到的資訊告訴警方。朱又稱議員身份未必能幫上忙，認為各方均可在崗位上努力，只希望敦促港府提供更多資訊。