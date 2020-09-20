叙福樓不敵疫情全線結業 黃傑龍：不排除日後以某種形式東山再起

新冠肺炎疫情打擊各行各業，叙福樓位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓在本月中結業，

意味該集團經營的粵菜酒樓市場已告一段落。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍坦言，近10年來酒樓經營愈來愈困難，但叙福樓是集團的「本」，不排除將會以某種形式回歸。

天水圍頌富商場最後一間叙福樓以及相連的日式火鍋店遭領展拒絕續約，黃傑龍坦言，面對結業，他直言感到傷感及可惜，但明白改革無可避免，不排除會以「某種形式」讓叙福樓再次出現，又指可能是做點心專門店，惟一切尚未有定案。

他表示，天水圍分店是最後一間叙福樓，所以即使「年年加租」都非常想保留，不要蝕太多就可以，惟業主最後拒絕續租，迎來全線結業的結果。他續指，該分店3年前曾重新裝修，現在可謂「血本無歸」，但叙福樓是集團的「本」，即使粵菜酒樓經營愈見困難，都希望能再次出現。

有指叙福樓全線結業後，集團幾乎全面退出中餐市場，黃表示集團尚有其他中菜餐廳，只是粵菜酒樓已經全線結業，近10年粵菜酒樓愈來愈難經營，集團已採取多元化路線發展，除中菜外亦有日本火鍋店。