市民放疫監空群出動　旺角戲院場次近爆滿食肆座無虛席

新冠肺炎疫情略為緩和，防疫措施陸續鬆挷，在「放疫監」的首個周末，市面氣氛好轉，旺角街頭人流暢旺，商場人潮絡繹不絕，戲院外亦逼滿排隊的市民，食肆同樣有不少市民大排長龍。但有食肆負責人指，生意雖稍有增加，但在4人1枱限制下，對營業額幫助有限。

東網記者今日(20日)下午到旺角一帶視察，可見朗豪坊食肆門外大排長龍，美食廣場亦座無虛席，不少市民與親友4人聚餐。

經營粉麵食肆的經理楊女士指，疫情最差時一日營業額只有數千港元，至上周五(18日)禁聚令放寬後，生意才略為好轉，營業額增加了約3000港元，客人數量亦增加三分一。

但楊認為現階段措施放寬仍不足夠，又斥4人1枱對人客數目增加有限，期望枱與枱的距離可以再縮減，「1.5米太遠，可以放到幾多張枱？」，又冀營業時間可延長至深夜，但她坦言同樣擔心第四波疫情爆發，屆時或被迫結業。

另一間點心店在下午茶時段空無一人，員工許小姐表示，放寬至4人1枱對生意毫無幫助，她指本身鋪面面積細，只有4張枱，多人時可臨時加櫈，但4人1枱加上客人不願意搭枱，只可容納8人。她續指2人1枱時，店內不乏外賣生意，但措施放寬後外賣卻少之又少。

此外，戲院的入場人數放寬至75%，亦可4人坐在同一排座位，位於西洋菜南街戲院的售票情況不俗，不少場次只餘下少數空位。市民陳先生稱，因應禁聚令放寬而相約朋友睇戲，他指早於半年前已約好，礙於第三波疫情爆發，戲院被勒令停業，無奈延期至今，他坦言對疫情爆發仍有少許擔心，「訂票都分開兩個兩個坐」。對於禁聚令放寬，他表示開心，指可以與朋友食飯敍舊。

市民吳先生亦指，昨日(19日)已透過網上訂票看電影，又指昨日已有不少場次幾乎爆滿。禁聚令放寬後市面濟滿人群，他坦言有少許擔心，會盡量避免去人多食肆，暫時亦只會二人行。

旺角天橋同樣人滿為患，大批外傭放假在旺角道行人天橋三五成群席地而坐，部分更多於4人共聚，懶理禁令。現場有不少人拉下口罩聊天，載歌載舞，亦有人以自助餐形式開餐，無懼疫情。有食物環境衞生署職員到場巡邏，惟未見對聚集的群眾作出勸阻。