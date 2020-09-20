疫情延誤廠房翻新　蓮香樓「無貨賣」停售月餅

在港屹立逾90年、中環老牌茶樓「蓮香樓」，因其精製蓮蓉而聲名遠播，素有「蓮蓉第一家」美譽，吸引不少饕客捧場，每年購買中秋月餅送禮自用，惟今年受新冠肺炎疫情影響，意外令蓮香樓開業至今首次被迫停售月餅。

據悉，蓮香樓雖然在去年易手，惟附設的蓮香老餅家仍由顏氏家族營運，將內地採購蓮子運往柴灣廠房，精心加工製成有口皆碑的蓮蓉餡料。惟廠房運作數十載，因日久失修開始出現漏水等問題，遂於今年初展開翻新工程，卻不幸碰上新冠肺炎在港爆發，原定7月完工的工程，在疫難影響下施工材料和進度大幅落後，工程延誤連帶阻礙蓮蓉餡料生產，令蓮香樓大失預算。

雖然廠房在工程開始前已將生產好的蓮蓉餡料真空冷藏，目前仍有蓮蓉包應市，卻難以支應月餅生產，蓮香樓終無奈在其Facebook專頁及店內貼出道歉啟事，宣布今年要停售中秋月餅，對有負食客支持表示歉意，盼望明年再與大眾見面。不少市民均在網上留言表示可惜，大嘆每年中秋應節必備的蓮香樓月餅，今年卻被迫「缺席」。

有蓮香樓職員表示，儘管決定令部分街坊熟客失望，但店舖因蓮蓉帶來盛名，絕不能為趕應市影響質素。而舊廠房畢竟老舊難修，店方正想方設法另覓廠房，希望盡快恢復生產。