延長粉嶺高球場地契3個月被指不公開透明　區議員促政府交代

政府打算收回粉嶺高球場部分土地建屋，而該高球場地契於今年8月底到期，政府卻將該地契延長多3個月，惹來外界質疑政府是否永續該土地作高球場。北區區議會轄下土地發展、房屋及工程委員會明日(21日)開會，有區議員要求政府交代續約決定。

北區區議員袁浩倫向該委員會提出提案，指政府在處理粉嶺高球場事宜上不公開和不透明，要求政府部門向議會交代粉嶺高球場事宜，並諮詢北區居民應如何運用該片土地。

民政事務局、發展局和地政總署以文件聯合回覆該提案，重申政府於去年2月宣布決定，將該高球場的32公頃土地用作與建房屋，同年9月展究技術研究，預計在明年初完成。該32公頃土地地契今年8月底到期，政府會為其訂立為期3年的特別過渡安排，至於其餘140公頃土地則會於以象徵式地價續期至2027年6月底。

文件指，由於該高球場用地的契約需分拆為2張新契約處理，草擬2張契約的條款時會涉及較多複雜的程序，加上早前受疫情影響，各部門需要較長時間處理該高球場用地的續約事宜。因此，政府容許相關球會繼續按現有契約條款，使用該高球場整幅用地多3個月，至今年11月30日，但上述有關該32公頃土地的特別過渡安排維持不變。文件又指，政府會在該高球場的新契約中加入新條款，要求球會進一步對外開放設施。