政府蛇鼠一窩　辦公室爆鼠患　郵差後巷「蛇王」踢毽　

灣仔的中央派遞局有郵差被揭在加班時間踢毽消閒。

冇靈魂政府「蛇鼠一窩」，除機電工程署總部驚現鼠蹤外，多個政府部門亦「蛇王」處處，而被發現最多人「蛇王」的兩個政府部門，非食環署和香港郵政莫屬。當中，食環署地區防治蟲鼠組被揭執勤時終日躲在蛇竇「歎冷氣」，而郵差則被發現在加班時間於後巷踢毽消閒。

東網以往屢次踢爆食環署職員蛇王，該署黃大仙區防治蟲鼠組員工，被發現連續多日在上午返回辦公室後，長時間在房內「嘆冷氣」，未有到區內鼠患黑點治鼠。另一方面，南區防治蟲鼠組人員開工時亦被揭只顧玩手機，甚至脫去制服在石澳泳灘散步，又躲到樹蔭下睡覺，每日實際工作時間僅僅20分鐘。

除了防治蟲鼠組外，食環署油尖區小販隊亦曾被揭在當值時間，脫去制服，在佐敦官涌市政大廈二樓熟食中心打邊爐、玩骰盅、吸煙和飲啤酒。

另一方面，香港郵政亦多次爆出蛇王醜聞。元朗區有郵差原本工作時間朝8晚4，但經常在上午派完信後，返回派遞局更換便服外出用膳，並返回屯門居的寓所休息。灣仔胡忠大廈的中央派遞局也有多名郵差在加班時間內，三五成群聚集於該派遞局的後巷踢毽消閒，涉嫌騙取加班津貼。此外，沙田派遞局亦有多名郵差，在午膳時間打邊爐喝啤酒，用膳時間甚至接近2小時，違反工作指引。