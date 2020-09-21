港區國安法：5月天水圍街站衝突　傳1男涉管有攻擊性武器被控

今年5月28日天水圍天瑞邨有市民擺放支持《港區國安法》街站，期間疑有反對者不滿引發衝突，一名男子被街站義工及街坊制服壓在身上，其後警方以涉嫌藏有攻擊性武器將被制服男子拘捕。昨日（20日）網上有消息指，被捕男子已被控管有攻擊性武器，將於10月8日提堂。

事發當日有現場片段顯示，數名男女壓在一名年輕男子身上，令他動彈不得，地上留下口罩及鞋，男子稱「抖唔到氣」，期間有另一名男子欲救走被壓着男子，但不得要領；至警員到場，眾人才站起來，被壓着男子兩臂擦損，被警員帶至一旁。

街站發起人周永勤表示，該名男子以木櫈襲擊義工才被制服，期間已有街坊拍下過程，並已將片段交予警方；壓着男子的義工則前往警署錄取口供。

事發當日警方發言人表示，在下午4時38分接獲報案，指天圍天瑞邨停車場對開，一名35歲姓黃男子，疑與一名58歲姓黃女子因政見問題發生爭執，前者其後由花槽取出一塊木塊指向後者，警員接報到場，經初步調查，以涉嫌藏有攻擊性武器將該名35歲男子拘捕，他報稱受傷，清醒被送往天水圍醫院治理。