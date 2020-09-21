大澳居民歡迎改善工程　吸引遊人便利居民出入

呂小姐指擬興建的兩條行人橋令居住在新基街棚屋的居民出入較方便。(袁志豪攝)

大澳富有傳統文化特色，土木工程拓展署早前以保育自然生態及傳承文化傳統等方針，在大澳進行分階段改善工程，就正在設計的工程，包括在鹽田及寶珠潭建造行人橋、改善鹽田現有社區等項目，有大澳居民對有關工程表示歡迎，認爲此舉有助推動大澳發展以及便利居民出入。

從市區搬入大澳約7年的呂小姐指，大澳不但空氣清新，街坊鄰里間更充滿人情味，居民較純樸，盼改善工程能將大澳美好一面呈現予遊人。她又補充指擬興建的兩條行人橋令居住在新基街棚屋的居民出入較方便，歡迎有關工程。

在大澳開設小食店的鄭女士同樣認爲工程惠及市民。她稱大多居於新基街棚屋的居民出入至鹽田一般都經橫坑橋出入，惟該段路彎彎曲曲，步行亦需約10分鐘，較不方便，市民大多選擇以單車代步。若興建鹽田行人橋後，相信居民能夠直接往返兩地，路程縮短至數分鐘時間。

她續指，大澳缺乏康樂設施，居民都以單車代步當作做運動，自己閒時只能到附近跑步，若能夠在鹽田社區及文化用地興建康樂設施，相信能夠吸引不少居民。

自出生就居住在大澳的吳婆婆則稱，大澳平日人流較少，但正值端午節時期則會有較多遊客到訪，相信行人橋能夠分散人流。