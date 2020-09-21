傳統盛事「龍舟遊涌」　寓意祭祀孤魂消除瘟疫

大澳漁村仍充斥著密密麻麻的棚屋及縱橫交錯的水道。(袁志豪攝)

早在百多年前，大澳曾是鄰近珠江口最繁盛的漁村。蓬勃的漁業令大澳的經濟活動得以發展，漁民逐漸在岸邊築起棚屋，大澳慢慢成為富裕的漁村。時至今日，位於大嶼山西面的大澳漁村仍充斥著密密麻麻的棚屋及縱橫交錯的水道，並享有「東方威尼斯」的盛名；在每年端午節舉辦一年一度的傳統盛事「龍舟遊涌」，亦吸引大批遊客到訪。

相傳在十九世紀時，大澳爆發瘟疫，漁民決定從廟宇請出神像，在水道以龍舟拖行巡遊，沿途祭祀孤魂，結果瘟疫消除，「龍舟遊涌」的傳統儀式便流傳下來。此後，每年農曆五月初四，三個漁業行會均會進行「接神」儀式，到四間主要廟宇，包括楊侯古廟，天后廟，關帝廟及洪聖廟請出神像，接返到稱為「龍躉」的行會基地，接受供奉。

到五月初五，漁業行會又會進行「遊涌」活動，由龍舟拖着載有神像的小艇，在各水道巡遊，沿途燒衣祭祀水中的幽魂，祈求水陸居民平安。其後更會進行「送神」儀式，將各神像送返廟宇。

此外，端午節當天，水道上也會舉辦龍舟競渡，節日氣氛濃厚，時至2011年「龍舟遊涌」被列入國家級非物質文化遺產。