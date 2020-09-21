大澳擬建本港首條前後伸縮開合橋　助居民重拾橫水渡情懷

大澳由昔日繁盛漁村搖身一變成打卡勝地，土木工程拓展署正在設計大澳第二期第二階段改善工程，預計整個工程耗時三年，耗資不多於五億元，包括建造本港首條前後伸縮開合的行人橋連接新基街至龍盛街；以及另一條旋轉開合橋連接新基街及吉慶後街，以拉合設計讓居民重拾昔日「橫水渡」渡河情懷。每年在大澳舉行的端午節「龍舟遊涌」吸引大量遊人慕名而至，伸縮以及旋轉開合橋設計正好配合遊涌儀式，讓傳統活動得以承傳，並繼續展現獨特水鄉風貌。

為方便大澳居民往返新基街至鹽田，土拓署擬建鹽田行人橋，連接龍盛街及新基街，縮短市民往返新基街至鹽田的時間，由市民出入需繞道步行約十五分鐘時間減至數分鐘步距。土拓署（大嶼山二）總工程師葉偉民表示，行人橋預計長九十米，寬四米，除方便居民出入，亦容許緊急車輛以更便捷的路線進行救援工作，橋躉之間設有足夠水平間距，令平日水道航運不受影響。同時，為保持傳統「龍舟遊涌」的儀式，神像不能被外物遮蓋，鹽田行人橋主跨部分具備開合功能，當「龍舟遊涌」進行時，橋身以前後伸縮的方式打開，重新演繹當年船伕拉動兩邊繩索，移動橫水渡的操作方式，為本港首條採用前後伸縮開合設計的行人橋。

而行人橋近鹽田的入口更會設置觀景台，方便市民於端午節時在最佳觀景位置觀賞「龍舟遊涌」。同時，考慮到附近船廠及紅樹林保育，位於新基街的橋入口亦會設在兩側紅樹林中間，避免造成生態破壞。

此外，吉慶街為前往楊侯古廟的必經之路，為方便新基街居民往返新基街至吉慶街，土拓署亦擬建寶珠潭行人橋，疏通人流。葉偉民表示行人橋長約四十米，寬四米，同樣容許緊急車輛出入進行救援工作，並設有無障礙通道便利行動不便的居民出入。行人橋位於楊侯古廟旁側，儼如古廟的守護橋。該處同樣為「龍舟遊涌」巡遊必經之地，故採用旋轉擺動的方式開合橋身，當龍舟經過時，可利用橫向擺動開合，達到「守護橋」的效果。

而早於二○一七年被列爲法定古蹟的楊侯古廟亦將會進行美化改善工程，並重新鋪砌古廟前園的路面，令前園與建築物更融合。

至於鹽田社區及文化用地部分，計劃預計可增加鹽田、龍盛街一帶的私家車泊車位，由三十個提升至一百五十三個，紓緩目前嚴重違例泊車的問題。而每年侯王誕和土地誕等傳統節慶，都會有神功戲演出，屆時用地將設置舞台方便居民在節日時觀賞神功戲或進行表演活動等，預計可容納數百人，同時增設康樂設施如羽毛球場、乒乓波枱等，供市民文娛之用。

整個第二階段改善項目預計需時三年建造，葉偉民稱有關工程造價僅屬初步評估，但由於行人橋設計相對簡樸及牽涉較少交通設施安排，他預計造價將低於五億元，但實際數字仍有待估算，相較部分天價行人橋耗費達約二十億元，可謂非常相宜，僅佔其四分之一。