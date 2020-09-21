過度活躍童網上學習難專注　專家：家長訂獎勵計劃助培訓服從

Carrie(右)指患ADHD的女兒難以適應網上課堂模式，上課時經常分心又「無時停」。

學生在疫情下改為網上授課，對專注力不足及患有過度活躍症（ADHD）學童來說，要安坐在螢光幕前尤為艱辛。有團體發現，大部分受訪家長均表示孩子在家無法專注學習，近半學童上網課時更只能專注10分鐘。醫生提醒家長，切忌因改為半天上課而自行為子女停藥；又謂家長訂立類似時間表及獎勵計劃等親子合約，有助鼓勵孩子保持良好習慣，訓練他們的服從性和自理能力等。

專注不足/過度活躍症協會於8月21日至9月4日，以問卷調查方式訪問192名育有ADHD孩子的家長，逾90%家長均認為網上學習的成效較在校上課差，而相較疫情前，家長須花更多時間指導孩子學習，近八成受訪家長更出現壓力「爆煲」，精神健康因此受影響。

家長Carrie便是其中一員，她指女兒難以適應網上課堂模式，上課時「無時停」，會唱歌、分心，更出現遲上課、欠交功課等問題，因此須「人盯人」看守女兒，大感辛苦。

為了改善情況，Carrie決定為女兒規劃時間表，從而提醒孩子現時並非放假，建立規律作息，同時又訂立獎勵計劃，只要幫忙做家務、完成功課等，便可獲得獎勵。她同時有感於網上學習的安排混亂，希望有關當局能訂立清晰、仔細的網上課堂指引予學校，如規範每堂時間、堂與堂之間的休息時間等。

兒童體智及行為發展學科專科醫生杜蘊瑜贊同Carrie的做法，指除維持藥物治療外，有效的行為管理技巧如親子合約，亦可鼓勵孩子保持良好的習慣，又可訓練他們的服從性和自理能力等。