東方日報A1：政府自身難保　機電署層層鼠

本港新冠肺炎疫情尚未平息，大鼠戊肝疫情卻接二連三發生，連九龍灣機電工程署總部大樓亦發現鼠蹤逾一年。消息指，該大樓每層樓都有老鼠出現，天花板亦被咬爛，惟管理層卻懶理。機電署向本報證實，九龍灣總部大樓爆鼠患，現已聘請專業公司滅鼠。有公務員工會直指，政府大樓鼠患問題並非新鮮事，惟當局一直未有嚴肅跟進，令同事每日在感染鼠疫的恐懼下工作，亦有議員狠批食環署監管外判滅鼠工作不力，令老鼠在全港橫行。

坑渠老鼠升格，堂而皇之走入政府大樓。有網民在Facebook專頁「公務員secrets」貼文，指機電署總部大樓每層都現鼠蹤，天花板被咬爛，批評管理層不肯正視問題，反問「係咪想佢咬爛晒啲電線，大家開唔到工先睇吓有幾多隻老鼠？」該署工程人員亦向本報透露，鼠患已存在逾年，擔心老鼠在這一年間不斷繁殖，問題已非常嚴重，批評高層及外判的物業管理人員均未有跟進。

機電署員工陳小姐指，今年曾在辦公室見到老鼠奔走，擔心老鼠會散播細菌，同事已自行購買老鼠膠捉老鼠，至今捕獲數隻小老鼠，而同事亦有促請上司要求食環署派員滅鼠，及後未再見過老鼠出沒。惟陳小姐擔心，食環署仍未查出源頭，同事間推測總部大樓附近，年初開始有多個地盤動工，令老鼠搬家，加上公務員於疫情下在家工作，空置的辦公室成為老鼠的新居，促請當局恒常滅鼠。

本報記者昨午到機電署九龍灣總部大樓視察，發現該處附近有一個正在興建的地盤，總部外圍的花槽有大量被棄置的水樽、飯盒等，內部的垃圾房亦堆滿卡板、紙皮箱等大型垃圾，狀甚混亂，衞生情況堪憂，大樓附近多處均已貼上「已放置有毒鼠餌」的告示。

機電署回應本報查詢時指，接獲於總部大樓發現鼠蹤的報告後已密切跟進，邀請了相關部門提供意見，並聘請專業公司滅鼠，在大樓內放置老鼠膠、老鼠籠及老鼠藥等，而大樓的相關位置亦會加裝鐵網，以堵截老鼠從大廈外的管道及縫隙進入大樓。

該署又強調，已不時提醒同事，保持辦公室整潔及妥善儲存食物，以杜絕鼠患，並會繼續密切留意情況，以採取相應行動。

香港公務員工會聯合會主席梁籌庭坦言，不少政府大樓都有老鼠，尤其是舊式建築物，直指政府未有積極應對，老鼠帶菌，令不少同事特別是女士都惶惶不可終日。他表示，疫情下公務員在家工作，除了令老鼠橫行，亦令鼠患問題「冇人正視」，促請政府盡快跟進，不應只等待食環署滅鼠，形容「等佢嚟都死」。

議員郭家麒指，事情非常諷刺，強調機電署並非食物充斥之所，亦招惹老鼠堂而皇之闖進，擔心其他政府部門亦已失守，尤其是有食堂的政府總部，慨嘆公務員要承受感染鼠疫的風險「很無辜」，而日後要修復天花板等，亦要浪費大筆公帑。

他直斥食環署外判滅鼠工作，卻未有嚴加監管，處理得「好差」，令公眾對其打擊屋邨、食環署街市的鼠患問題都「信心盡失」，隨時爆發大鼠戊肝疫情，他舉例指新界西近乎每條屋邨的鼠患問題都非常嚴重，食環署根本沒有解決。