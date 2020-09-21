東方民調：安排不周　屢被濫用　社區更危

全民檢測計劃屢被批評不符合成本效益，變成「大花筒」計劃，且在執行方面甩漏多多，錯過關鍵時機，安排欠周詳。專家批評港府高估參與人數，計劃更遭有病徵市民濫用，已失去找出隱形傳播者的原意，有議員則斥港府藥石亂投，計劃成效一直存疑，參與人數低，恐不足以切斷社區傳播鏈。

全民檢測計劃僅一百七十八萬人參與，直接及間接共識別四十二名病人，包括直接找出三十二宗確診個案，當中有十三宗個案無病徵，二十宗個案源頭不明，計劃的陽性比率為百分之零點零零二，即每十萬個樣本當中，有二人受感染。專家批評港府當初聲稱有五百萬人口參與檢測，明顯是高估參與人數，想法太樂觀，以檢測中心可應付的檢測量推算，做到二百萬人已是上限。

有專家批評，全民檢測計劃原意是呼籲無病徵人士檢測，但亦被市民濫用，連有確診者接觸史的市民都去採樣，令檢測中心感染風險大增，情況極不理想，亦可能反映港府於社區的檢測安排不到位，例如可派樽的普通科門診不多，導致有病徵的市民寧透過全民檢測計劃去檢測。

港府推算計劃可找到一千五百名隱形病人，估算亦嚴重偏高，經計劃找到的個案更逾半有病徵，根本不算是隱形病人。整個計劃最大弊病是確診時間滯後，不少病人採樣後三日才確診，令其在社區播毒多三日，更無助及早截斷傳播鏈，流行病學追蹤工作亦會落後，令計劃的成效大打折扣。

事實上，計劃推行期間已不斷與原意背道而馳，港府最初聲稱每日可化驗三十萬個樣本，但最高峰一日亦只化驗廿三萬八千個樣本，首三日的化驗數更每日不足十萬。一直呼籲市民檢測前要預約，以免檢測中心太多人聚集，但計劃踏入中期，愈來愈多人即場登記，港府隨即改口指即場登記無問題。

議員郭家麒轟計劃成效一直存疑，參與人數亦不足以切斷社區傳播鏈，但港府在疫情控制上把關不力，靠全民檢測找出確診者是藥石亂投，認為應針對性地檢測高危組別，更指與其花費數億公帑作全民檢測，倒不如資助因疫情而水深火熱的市民。