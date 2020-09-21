東方民調：耗5.3億揪32病人　成效低未斷隱形傳播

為期十四日的全民檢測計劃結束，港府「埋單」估算約五億三千萬元公帑，但計劃僅直接找出卅二宗確診個案，執行期間甩漏多多。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評計劃雷聲大雨點小問題多，認為港府錯過關鍵時機推行，導致成效大減，受訪者預料仍有隱形患者潛伏社區，坦言對港府失信心，擔心若冬季出現新一波疫情，港府依然無能力抗疫。

全民檢測計劃落幕，若按當中只直接找出卅二宗確診個案計算，平均每名確診者花費約一千六百五十六萬元，可謂歷來最貴的「大花筒」檢測計劃。即使按參加檢測人口的一百七十八萬份樣本計算，每份樣本的檢測開支亦高達二百九十七元。由於實驗室人員及檢測工作、試劑成本均非港府負擔，醫療界批評成本「不合理」，認為香港第三波疫情源於港府草率地豁免邊境檢疫人士，最終造成巨大人命及及經濟損失，港府應負上最大責任。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百二十七名十八歲或以上市民，結果顯示，全民檢測推行十四日僅一百七十八萬人參與，四成受訪者批評雷聲大雨點小問題多；兩成九憂難切斷社區傳播鏈；一成一直指數據欠代表性。

檢測計劃實際只找到十三個隱形患者，較港府當初推算相差甚遠，五成一受訪者料仍有隱形患者潛伏社區；一成九批評港府太樂觀，高估參與人數；一成五斥成效不彰。

港府逾五億元公帑埋單，平均花費一千六百多萬元才揪出一個患者，四成三受訪者認為，加強檢測高危群組更實際；兩成三指，如大海撈針成本高；一成二形容是大花筒計劃。

爆發第三波約兩個月後疫情緩和，港府才展開全民檢測，四成三受訪者批評錯過關鍵時機盡早堵截；兩成五斥抗疫畏首畏尾；一成稱檢測作用大減。

檢測計劃執行期間甩漏多多，四成四受訪者轟港府安排不周；兩成斥藥石亂投；一成二指，倉卒推出如倒瀉籮蟹。

專家料冬季可能出現新一波疫情，對於港府的抗疫能力，五成九認為，當局應吸取經驗提升恒常檢測能力；兩成三坦言對港府已失信心。

綜觀情況，大部分受訪者批評全民檢測計劃成效不彰，如大海撈針成本高，參與人數低無法切斷社區傳播鏈，又認為港府未來加強檢測高危群組會更實際。