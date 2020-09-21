探射燈：屋署漏網　墮窗險致傷亡　公屋應納檢驗範圍

除了日久失修大廈發生墮窗事件，公屋單位墮窗事故亦時有發生，惟屋宇署強制驗窗計劃未涵蓋公屋，有關注團體促檢討。有關計劃自2012年實施，規定樓高超過3層、樓齡10年或以上的私人樓宇，業主如接獲屋宇署通知，需要委任合資格人士檢驗窗戶，和監督由註冊承建商進行必要的修葺工程，該計劃涵蓋住宅、酒店、商廈和工廈。

去年1月，大埔富善邨墮窗與尖沙咀美麗華酒店墮窗殺人事件同日發生，該邨善美樓一個鋁窗墮下，幸未造成傷亡。另外，屬可買可租的居屋天水圍天頌苑，在2018年，頌棋閣一單位跌下鋁窗，擊中清潔女工頭部，幸好當時女工有戴安全帽，僅肩膊受傷，警方事後以涉嫌容許物件墮下罪名拘捕戶主。2015年，將軍澳尚德邨亦有鋁窗墮下，租戶被控同樣罪名。

公屋聯會總幹事招國偉認為強制驗窗計劃需要檢討，他指現時不少公屋戶將原本的窗改為鋁窗，並得到房署批准，但改動工程及往後維修，房署卻置之不理。他批評有關政策存在矛盾，租戶未必知道或及時發現窗戶有危險，一旦墮窗租戶需承受法律風險，他認為計劃涵蓋公屋值得考慮。