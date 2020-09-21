探射燈：強制驗窗成效低　滿城「炸彈」途人危

屋宇署實施強制驗窗計劃8年，至昨日（20日）公布首次有合資格驗窗人士虛報驗窗結果而被判監禁。然而，相關個案只屬冰山一角，土瓜灣有半百樓齡大廈久未列入目標樓宇，又有列入相關計劃的大廈，即使有業主不跟從，署方亦未有跟進。據該署最新資料顯示該計劃已「名存實亡」，去年目標大廈中，全幢大廈均遵從的竟是「零」。筲箕灣則有大廈於5年前有窗戶墮下，至今未獲強制驗窗通知。專家指本港天氣炎熱潮濕，鋁窗窗鉸容易生銹而失去承托力，當市民向外推出窗扇時容易導致墮窗意外。立法會議員建議政府立法將趟窗取替「推窗」，以保障市民安全。他又批評屋宇署歎慢板致計劃成效不彰，踏入風季，各區危窗處處，淪社區炸彈。

「意外成年都冇人跟進，業主唔理啲住客同街坊可以點？」土瓜灣鵬程街一帶舊唐樓林立，一幢樓齡逾60年的唐樓去年1月有鋁窗從頂層單位墮下，有街坊憶述，當日早上窗戶跌下時，幸好兩名途人走避及時，否則隨時釀成意外，又指大約4、5年前，政府曾安排該大廈維修外牆，但當時未涵蓋窗戶。東網記者翻查屋宇署網頁，發現該大廈於今年4月被列入強制驗窗計劃之內，惟無論大廈的「公共部分」或「個別單位」的驗窗通知均未獲遵從。

土瓜灣馬頭角道與木廠街一帶，不少舊樓的窗戶外框嚴重生銹，個別亦有玻璃損壞情況，窗戶日久失修「冇人理」，途人隨時「中頭獎」。在燕安街一幢同樣未有遵從屋宇署強制驗窗要求的舊唐樓，有單位的窗扇整個不翼而飛，住戶只以黑色膠袋封起損毀部分。有街坊指，當區住戶多為長者或劏房戶，大部分收入緊絀，根本無法承擔找專人驗窗甚至更換鋁窗的費用，「雖然搵人睇一睇最平嘅幾百蚊就有，但係啲窗咁舊多數都要換吓啲窗鉸同手柄之類，如果成隻窗要換就仲貴，佢哋好多都畀唔到，索性咩都唔做由得佢就算。」

筲箕灣東喜道亦有大廈曾於2015年發生墮窗事件，惟至今仍未被列入有關計劃，大廈居民亦指從未聽聞要驗窗。「呢幢大廈都成30幾年，啲窗點都會有啲問題。」記者日前偕資深驗樓師賴達明往實地視察，遠觀已看見多處窗框有鐵銹迹，「窗框生銹顯示窗鉸嘅承托力打咗折扣，窗扇已經有墜落嘅風險，如果住戶呢個時候再用力推一推，後果就不堪設想，事實上好多宗意外都係咁樣發生。」

賴又指，本港天氣潮濕多雨，窗框窗鉸生銹的情況常見，故「推窗」往往成為高危動作，他建議政府可加強宣傳市民可考慮轉用趟窗，「趟窗喺一啲同香港差唔多氣候嘅地方，例如日本同台灣都好普及，顯示佢嘅功能性都應該啱香港，佢嘅結構安全性無疑好好多，墮窗嘅風險會大大減低，唯一嘅唔好處係維修成本會高少少。」

立法會議員柯創盛批評，屋宇署未有盡責確保樓宇安全，首要改善是確保相關大廈業主遵從驗窗令。他又指，不少接獲驗窗令的住戶反映驗窗師傅兒戲。另外，不少住戶會混淆驗樓及驗窗計劃，以為驗樓計劃包含驗窗，結果忽略驗窗令，亦有市民根本收不到通知，認為署方要加強公眾教育及宣傳。「長遠計立法去裝趟窗都係一個方法，冇嘢緊要得過人命安全！」柯又稱，政府應研究不同方法，讓市民安裝更安全的窗戶，而趟窗可避免推出來跌下街的風險，當局可以鼓勵並提供誘因安裝趟窗。

然而，有關計劃成效每況愈下，近年整幢目標樓宇的強制驗窗通知已獲遵從的數目逐年下降，其中去年486幢被揀選的目標樓宇中，竟然沒有一幢全部遵從，而相關樓宇遵從的比率亦由2017年的76%，跌至去年僅60%。

屋宇署發言人指，未遵從強制驗窗通知者會按程序作出跟進，包括向有關業主發出警告信、定額罰款通知書及檢控，無合理辯解而沒遵從強制驗窗通知，即屬犯罪，定額罰款為1500港元；屢犯者可處罰款2.5萬港元及監禁3個月；及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2000港元。