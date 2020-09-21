網民熱話：港女巴士煲劇滋擾乘客　醒目車長出手逼調低音量

坐巴士玩電話乃現代人生活常態，但影響到別人則是自私。有網民日前乘巴士時，目擊一名女乘客使用手提電話煲劇時喇叭音量太大，極度滋擾其他乘客，最終由車長出手，將巴士停駛，迫使女乘客調低音量才開車。

網民No Ho前日（19日）在Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳一段影片，片中一名長髮女子在巴士車廂的下層座位「煲」宮廷劇，期間並未接上耳機，以喇叭大聲量播放，噪音對其他乘客極為滋擾。

期間車長多次以廣播提醒乘客，「請將手提電話或行動裝置音量收細」。貼文隨後補充，由於女乘客一直對警告置若罔聞，於是車長將巴士停在一旁，向她表示如她不降低音量便不會開車，但她仍厚顏繼續「煲劇」。等了10數分鐘後，該女乘客才調低一點音量，車長才重新開車。過程中片主亦有呼籲她小聲一點，然而卻沒有效，停車期間全車乘客亦非常有耐性地沉默等待。

網民看畢貼文後都指摘其自私行為，「煲劇就返屋企煲啦，十一點前幾大聲都無人理你」，亦有人建議，「其他乘客用手機喺佢耳邊大聲播片，咁佢就應該識收聲啦」。不少網民都表示，坐巴士時有同樣經歷，因此讚揚其他乘客有耐性，但亦有人表示無奈「成車人都唔點出聲由佢播陪佢等」。

網民有話說：

Wilson Sham：下次喺佢側邊播心經啦

Chris Chan：成車人無其他人敢出聲先係最荒謬嘅地方

Anna Ng：佢坐priority seat，係咪失聰呀？

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