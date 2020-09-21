Dr.東：10年來拯救逾600個胎中小生命　威院胎兒醫學組獲傑出獎

宮內手術需最少5位醫護人員，對團隊合作和默契有很高要求。（受訪者提供）

每一個新生命，都得來不易，但不少胎兒未出世就已經有發育不良、肺積水，甚至罹患腫瘤。威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組多年來見證無數生命無常的個案，為了讓胎兒健康出世及成長，團隊引入先進手術救活多個小生命，早年引入的胎兒鏡激光血管凝固術，更成功治療雙胞胎因胎盤連結而導致血液供應不平衡的問題，避免孖胎一個生、一個死。團隊今年榮獲醫院管理局傑出團隊獎。

威院名譽顧問醫生、香港中文大學婦產科學系系主任梁德楊表示，部分胎兒在母體內已身患頑疾，常見的個案有胎兒發育不良、肺積水、膈疝、腫瘤等。團隊多年來引入不少手術改善胎兒存活率，例如2002年引入胎兒鏡激光血管凝固術，治療雙胎輸血綜合症。由於孖胎的兩個胎盤連在一起、血管互通，當血液供應不平衡，就會令一個胎兒貧血，另一個輸血過多，導致水腫。若不及時治療，有機會胎死腹中，或導致併發症。該手術透過內窺鏡，用激光燒斷互通的血管，制止宮內輸血，提升胎兒存活率達80%。

不過，生命無常，總有需要終止懷孕、減胎、甚至胎兒不幸夭折的情況。威院婦產科資深護師梁淑嫺憶述，曾有一位媽媽因胎兒患上先天性心臟病，選擇終止懷孕。醫護人員提供專業輔導及情緒支援，細心地為已逝的胎兒抹身、穿衣、打手印、腳印，「因爲胎兒都係人」。此舉令媽媽感受到醫護人員對胎兒的愛惜、尊重，使她十分感動，得到度過難關的力量。

梁德楊表示，想成爲胎兒醫學專科醫生，必須經過6年婦產科培訓及3年胎兒醫學培訓，再加上3至5年的深造。威院婦產科副顧問醫生謝穎婷補充，胎兒手術風險很高，除了需要熟練的技巧，還要最少5名醫護人員合作，強調團隊合作的重要性高。不過最重要的，還是對生命的熱誠，只要父母不放棄，醫護都願意為每一條小生命全力以赴。

威院婦產科胎兒醫學組多年來致力改善胎兒的宮內治療，榮獲醫管局本年度傑出團隊獎。團隊成立於1996年，有10多位專科醫生、助產士及科學專家，至今已成爲香港最大及手術量最高的胎兒醫學團隊，該團隊過去10年共進行逾600宗胎兒手術。

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