中大生研發長者便椅　防止行動不便者如廁時跌倒

香港人口老化加劇，社區及在家安老的需求增加，但現時市場供長者如廁及淋浴的設備，難以減低長者跌倒之餘，亦無法切合本港大部分住所面積，令不少長者的生活受限，加重社區安老及醫療系統的負擔。香港中文大學有學生聯同友人成立社企，設計出防跌的長者用便椅，亦計劃在未來推出自動沐浴椅，可以沖刷長者的背部，有助他們獨自完成淋浴，冀能照顧到長者的尊嚴。

正就讀中大內外全科醫學士課程的李菀容表示，長者因跌倒而骨折的問題並不少見，骨折的後果可以十分嚴重，以髖部骨折為例，有八成骨折患者康復後出現功能衰退，有30%患者在1年內死亡。李的婆婆約5年前確診患上阿茲海默症，其後更因跌斷股骨而造成行動不便，難以自理，但婆婆對人幫助她如廁、淋浴等態度抗拒，令李明白到照顧長者需要的不僅僅是關心，他們亦需要有尊嚴地生活。

中大機械與自動化工程學系張濤傑說，坊間的便椅及淋浴設備大部分為外國進口，尺寸難以放進香港普遍的民居，令不少行動不便的長者需依賴照顧員上門協助，令部分長者數日始沖涼一次。而中大設計的淋浴設備，使用者坐在椅子上已可清潔身體大部分範圍，可摺式的設計亦方便收納。

團隊成員之一的陳映彤是有7年經歷的註冊護士，她指不少安老院及公立醫院針對長者的設備及資源不多，長者如廁時跌倒的情況屢見不鮮，團隊設計的便椅可防止如廁中的長者失平衡，有望減少醫護的負擔，亦增加長者私隱度，無需照顧者陪伴。團隊的另一成員顏雋預計，新款便椅有望1年內推出，自動沐浴椅則希望2年內推出，料零售價約3000港元，以符合大部分家庭的經濟能力。