疫情惡化令港輸入個案急升　學者促航空公司加強把關

新冠肺炎疫情反覆，香港過去兩周輸入個案急升，包括國泰港龍一架由吉隆坡飛抵香港的航班，其中有5名乘客確診。呼吸系統專科醫生梁子超今早(21日)在電台節目表示，輸入個案增加反映全球疫情正在惡化，特別是外傭來自的地區。現時從高風險地區來港，需在登機前出示內3日內有效的陰性檢測證明。他認為，72小時的有效時限難以再縮短，即使加強抵港檢疫措施已太遲，亦不能確保機上人員及機場安全，更擔心會加劇醫療負擔。

梁建議，航空公司須檢視由高風險地區出發人士提交的資料或檢測證明是否有問題，有需要時或要進一步收緊停航措施，亦可考慮要求自高風險地區抵港的人士入住隔離設施。他稱，若登機前的檢測工作做得好，不會有那麼高比例的確診個案。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，若航班出現多宗確診個案，政府應採取行政手段，暫停航班抵港。他又指，即使旅客抵港前持有陰性結果證明書，抵港後亦有機會確診，認為各國的化驗室水準參差，未必反映實際情況。

許續指，政府會視乎未來疫情的發展，若食肆沒有大型爆發，而社區源頭不明個案沒有急增，政府或於中秋節將禁聚令由4人放寬至6人。惟他呼籲食肆及酒吧仍要遵守禁聚令，一旦出現大批確診個案，尤其有群組個案，恐要再次暫停營業。他又建議食肆保持空氣流通，考慮安裝高效能的空氣過濾器。