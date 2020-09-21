學者指第三輪基金大縮水難撐經濟　斥政府財赤仍硬推明日大嶼

受新冠肺炎疫情影響，本地經濟復甦遙遙無期，政府早前宣布第三輪防疫基金規模僅240億港元，較上一輪激減逾千億港元，中大商學院高級講師李兆波今早(21日)在電台節目表示，疫情下本地部分經濟活動未能重啟，認為第三輪抗疫基金不能夠支撐一段長時間，預料對社會幫助不大。對於是否應繼續進行明日大嶼前期研究等項目，他更表示對計劃有保留，認為現時本地出現結構性財赤，不應在收入來源不穩健時有太大負擔。亦有學者批評政府公帑用得欠精準，「投入10蚊解決問題，有7蚊係浪費」。

李提到，港府恒常收入和支出分別約4000多億港元，賣地收入每年約有1000多億港元，最大的恒常收入來自利得稅，但目前醫療、教育和社福開支難以下調，經濟不好就會受影響，收入不穩健，引致結構性財赤問題。

他認為，政府日後推出保就業措施應具有針對性，令公帑用得其所，建議當局若推出下一期保就業計劃，應作出調整及針對性作出資助。他同時建議推出為期半年的失業救濟金，但強調措施不可作為長期措施，以免出現道德風險，令有人誤以為有政府支援即可以「唔使做」，又認為以半年為期較合理。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝批評，政府公帑用得欠精準，認為社福開支大增，而市民的生活質素卻未有顯著改善，貧窮人口亦每年增加，更形容政府「投入10蚊解決問題，有7蚊是浪費」，批評「錢不知去了哪兒」。

葉認為政府未有反思資源是否達成本效益，並以長者醫療券為例，指推行醫療券的目的是希望長者可及早治療，但在資源浪費的情況下，卻被用作購買眼鏡和花膠，反映政府對推行的政策缺乏監管。他又敦促政府考慮政策時要多點同理心，如疫情下考慮如何開放社區或社福設施、改善長者長期留家抗疫的心理健康等。