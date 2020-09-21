「松山府邸」涉派錯藥兼老鼠橫行　家屬轟社署敷衍了事

九龍城區甲一級私營安老院「松山府邸」一名逾8旬女院友昏迷，繼而揭發院舍派錯藥及鼠患處處。女院友的兒子廖先生今早(21日)於電台節目表示，醫院早前在母親體內驗出糖尿藥，才揭發母親服用了醫院處方以外藥物，直至社會福利署查牌跟進後，涉事安老院才致電慰問。他又指，母親在7月開始昏迷後，送院後有3、4次陷危殆狀態，目前仍處於昏迷狀態。

廖先生又批評，院舍鼠患問題嚴重，母親床位裝設的網絡攝錄機，曾發現院舍內有老鼠出沒，院舍雖稱已通報社署，惟情況未見改善。他認為長者在安老院內既無尊嚴，又無法律保障，批評社署只會發警告信及巡查，促當局正視事件。

社區組織協會幹事阮淑茵稱，從相關片段可見院舍鼠患嚴重，她又引述一些院友家屬反映，有院友的藥物是由保健員而非護士派發，建議於院舍設藥劑師，並以電子系統協助分藥。

社署回覆表示，牌照處8月初接到衞生署通報1宗有關涉事院舍的藥物事故，調查後發出警告信，又指去年9月已知悉該院舍鼠患問題，曾多次到院舍突擊巡查，承認院舍鼠患問題至今仍未徹底解決。社署指，過去2年除上述事故外，該院舍沒有因為違規而被牌照處警告的記錄。

社署指，去年有13宗安老院被檢控定罪個案，前年則有42宗。過去兩年，署方合共向安老院發出4800多封勸諭信及200多封警告信。