本港認知障礙友善設施不足　增照顧者負擔

今日(21日)是「世界認知障礙症日」，香港認知障礙症協會(協會)早前進行「本地認知障礙症患者使用社區措施狀況的調查」，發現逾半受訪者認為現時社區設施難以應付外出需要，包括難以找到洗手間位置，或乘搭公共交通工具時不懂在目的地下車等，商場的休息設施亦不足。協會希望各界採用認知友善環境設計，關注認知障礙症患者的需要。

調查於8月12日至本月9日進行，成功訪問了138名曾與認知障礙症患者接觸的人士，包括家人或照顧者等。調查發現，不少受訪者表示陪伴患者外出期間遇上不少挑戰，有64%人表示患者難以找到洗手間位置，有64%受訪者指患者離開洗手間後，不能返回原先地點；另有67%指患者乘搭交通工具時不懂在合適地點下車，而有71%認為商場休息設備不足。

香港認知障礙症協會主席戴樂群表示，適切的社區及家居環境可確保認知障礙症患者享受安全及有尊嚴的生活，有效延長他們在家居或社區中的生活時間。他指協會會將收集的意見向相關社區設施經營者反映，並與各界持分者合作，制定切合香港實際情況的友善設施，加快本港成為認知友善社區的步伐。