小一自行分配今收表　名校網反應冷淡　僅10人排隊

小一自行分配學位今日(21日)接受申請，喇沙小學及瑪利諾修院學校(小學部)門外均有排隊情況，但今年交表情況較往年平淡，有家長直言「以為自己提早2小時到應該排到上山，無諗過今日得我一個」，另有不少家長手持15、20分都想「博一博，當抽下獎」。

喇沙小學今早9時起開始接受家長遞交自行分配學位申請表，東網記者到場視察，僅得約10人在校外等候，排在首位的郭小姐指，今早提早2小時便到校門等候，原以為反應該如往年般熱烈，但現場卻略為冷清。她指，自己兒子手持15分，直言信心不大；平時有為小朋友報興趣班，如劍擊班等，但疫情下所有興趣班都已經取消，故自己在家為兒子訓練朗誦。

她續指，自己家庭本身有宗教信仰，亦有為兒子報讀其他直資宗教學校，如男拔、聖方濟各、聖瑪加利等。她又稱，留意到最近部分教科書有刪減內容，擔心會影響兒子日後發展，故亦積極考慮移民。

在喇沙小學附近的女校瑪利諾修院學校(小學部)，於早上11時開始才接受第一批表格，居於附近的劉先生為求讓女兒成功入讀該校，提早9時半便到校門等候，惟到達後發現只有他一人在等候，感到意外。劉生稱，自己女兒手持15分，但都想「博一博」，另有報其他直資傳統名校。

另外，居於鑽石山的李先生，今日亦專程請假為女兒交表，大概約早上10時抵校門等候，對今年沒有出往年的「排長龍」同感意外。他說，自己女兒手持15分，信心不大，另有報3至4間直資學校，如聖方濟各，港大同學會等，平時有為女兒報興趣班如長笛，游泳班等等，一個月花費約2000港元。此外，李生亦指有考慮移民至愛爾蘭，因當地學習及生活環境相對舒適，可讓小朋友有更好成長環境。

教育局早前表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，必須在9月21日至25日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表連同有關證明文件的正本及副本直接遞交到該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表，及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。