修例風波：潘曉穎命案事隔2年半　家屬促陳同佳守承諾赴台投案

台灣殺人案疑犯港人陳同佳於2018年2月與女友潘曉穎赴台旅遊期間，將對方殺害棄屍後，逃回香港；去年10月在港涉及的洗黑錢案刑滿出獄時，陳同佳向潘的家人致歉，並承諾會赴台自首，但至今仍未兌現。潘母日前受訪表示，希望陳盡快兌現赴台灣投案的承諾，又指不想就此事無了期等待。協助陳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴回應指，陳從來沒有逃避自首這件事，相信他會承擔有關責任。

潘母表示，自陳去年10月出獄，直到台灣的總統大選、今年農曆新年，再繼而爆發疫情，至今都是無了期等待陳自首的消息。然而，現時疫情稍為緩和，不再是一直未有行動的理由，加上台方一早已與本港警方開通「單一特別窗口」；可是至今亦未有陳赴台投案的消息，她期望台港兩地能盡快協調安排，又說：「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏。」

潘母又指，潘曉穎是她最疼愛的寶貝女兒，期待能為女兒討回公道，而陳至今連謀殺罪名都未曾審判是無公理、無公義。

對於潘母的喪失愛女之痛感受，管浩鳴表示，陳同佳從來沒有想過逃避面對自首，「如果唔係佢返香港就可以唔承認，也不會搞到有逃犯條例這一件事。」管又說，自己與陳及其家人的對談之中，相信陳同佳會承擔回台灣自首責任，並希望兩地盡快通關，以讓他能陳去台灣自首。