66%市民贊成推出健康碼　惟42%憂出入境增疫情風險

港府早前指健康碼的一切工作已準備就緒，但仍需待疫情穩定才可推出。最新的民意查結果顯示，66%的受訪者贊成推出健康碼；有67%的受訪者贊成港府與疫情受控地區建立旅遊氣泡，惟42%受訪者認為措施會對本港疫情帶來較大風險。調查機構促請政府做好前期準備工作、釋除市民對放寬出入境限制的疑慮。

香港研究協會於本月14日至17日以隨機抽樣電話訪問，成功訪問1129名市民。根據調查結果顯示，54%的受訪者「非常贊成」港府推出健康碼；12%的受訪者「比較贊成」，更有53%的受訪者希望政府在本月底推出粵港澳健康碼，而「不太贊成」及「非常不贊成」推出健康碼的受訪者只佔29%。另外，42%的受訪者「非常贊成」港府與疫情受控地區建立旅遊氣泡制度；25%的受訪者表示「比較贊成」；而反對設立旅遊氣泡的受訪者只佔28%。

無論健康碼及旅遊氣泡，出境港人必需通過病毒檢測。在檢測價錢方面，72%的受訪者認為費用應在500港元或以下。但根據調查報告，本港的私營檢測收費約為785港元至2500港元不等，顯示現階段的檢測收費已超出市民預算。

此外，61%的受訪者認為出入境免隔離檢疫措施對恢復本港經濟有「很大」或「較大」幫助，惟42%受訪者認為相關措施會對本港疫情帶來「很大」或「較大」風險。協會認為有關結果反映多數市民認為措施有助經濟復甦，但憂慮將帶來傳播風險。