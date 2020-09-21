律政司放生深井虐畜狂徒　議員轟失職　擬提私人草案補漏

深井豪景花園今年2月發生虐待動物案，事件中有30隻動物被掟落街致死傷，惟律政司於本月初決定不就案件提出起訴，惹全城嘩然。有議員今(21日)召開記者會批評律政司嚴重失職，至今仍未就案件回應，欠社會一個交代，並計劃向立法會提出私人條例草案，修改《殘酷對待條例》，包括將原有6個月的檢控期限修訂為不設期限。

民主黨議員鄺俊宇表示，警方在今次事件中高調拘捕疑犯，但律政司最終卻不提控，加上過往政府在發生虐殺動物事件後並無跟進，反映虐殺動物是沒有後果。他形容做法是非常壞的示範，擔心日後會有人效法，令虐殺動物事件像滾雪球般發生。

前議員何俊仁批評，律政司在今次事件有嚴重疏忽，不提控的做法是嚴重不合理，又指涉事處所內有如此多動物和籠被掉落街，不但導致動物有死傷，同時亦涉及高空擲物問題。他認為事件中不可能沒有環境證供，質疑為何有6個月時間都不能作出化驗、指模等調查，令人有感律政司不是用心做事，並非履行責任，直斥如何有顏面去面對公眾。

鄺俊宇提出的私人條例草案，除建議修改檢控期限外，亦包括就死傷嚴重、極度殘酷、集體販賣等虐畜情況到地方法院進行公訴。而受害動物的主人、管養者或管有者，均有責任證明被虐動物在其管養下，並非由其疏忽的作為或不作為導致。若動物在處所內被虐殺，涉事處所的業主、擁有者或租客，需證明並非因其疏忽作為或不作為，導致動物被虐殺。

至於民主派仍未就是否延任作出決定，會否影響提出私人條例草案，鄺表示會用盡立法會的角色跟進，又指或可於本月內完成條例草案的初稿，並向立法會提交。