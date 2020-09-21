港大研發納米空氣濾芯　過濾0.3微米顆粒

新冠肺炎疫情持續，佩戴口罩已成為日常生活的一部分，香港大學土木工程系本科生張峻偉和勞恩彤領導的團隊，成功利用靜電紡絲技術開發一種新型空氣濾芯，該濾芯由大量納米纖維構成，透氣度高之餘，更可過濾小至0.3微米顆粒物，表現比市面上的濾芯及即棄口罩更顯著，並可應用於可重用口罩及其他空氣過濾產品。

市面上的口罩大多用熔噴布作為過濾層的材料，但構成熔噴布的纖維粗細且不均勻，使用壽命短暫；熔噴布在過濾細菌、病毒等微小顆粒與污染物時，效果亦不理想。

團隊在該系教授湯初陽和博士郭浩的指導下，研究運用靜電紡絲技術紡織納米纖維作爲新型過濾材料。此材料所採用的納米纖維直徑，比熔噴纖維的微米級直徑更細，這種納米纖維濾材孔隙率高於80%，可有效降低空氣過濾阻力。

研究團隊設計了一款「三文治」結構的納米纖維濾芯，有效提高其過濾性能。該結構由兩層疏水層，以及一層中間過濾層組成。外層由直徑800到1,000納米的粗纖維構成，為濾芯提供足夠的機械支撐。外層的疏水特性也可有效阻隔水分，保護中間過濾層免受水分潤濕影響。中間過濾層由直徑100到400納米的細纖維構成，細小的孔徑可以有效捕捉空氣中細小顆粒物與污染物。

濾芯只需通過簡單的清洗與烘乾，就可重複使用，以減少使用即棄口罩。實驗證明，新濾芯對於0.3微米的顆粒，去除率高達9成以上，但普通口罩則不到5成。該研究獲得港大工程學院COVID-19行動種子基金及院長創新與創業基金支持，此發明已經申請美國專利。團隊期望尋求商業合作，令發明商品化。