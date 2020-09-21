無視住屋需求允粉嶺高球場續約3年　區議員斥政府黑箱作業

政府打算收回粉嶺高球場部分土地建屋，其地契於上月尾到期，北區區議會轄下土地發展、房屋及工程委員會今日(21日)開會，就該區區議員提出要求政府交代處理粉嶺高球場事宜的提案作出討論。有區議員狠批政府特別過渡安排的做法過於消極，質疑政府無意正視市民住屋需求。

區議員張正皓質疑，政府為何不安排康文署接管場地作為康體設施，全面開放予公眾使用，反而繼續向哥球會簽訂為期3年的特別過渡安排，而署方每年只收取象徵式地價1000港元，惟哥球會一直有收取會費，並不合理。他續指，署方在收回其他土地上卻未有採取同樣安排，非一視同仁。亦有議員質疑政府給予哥球會續約3年有黑箱作業之嫌。

區議員袁浩倫狠批政府事前未曾向區議會作全面諮詢，卻在有關地契到期時提出3年特别過渡安排。他稱，署方只於今年年初向幾名區議員作出地區諮詢，未有在區議會進行討論，認為署方不透明、不敢面對民意。

會上亦有區議員要求政府先解決周邊配套，指附近一帶的粉錦公路及大頭嶺迴旋處塞車問題為人詬病，要求規劃署盡快向公眾詳細交代區內基本設施及周邊交通配套的發展，又指收回32公頃的土地未有包括道路規劃，擔心將來建設交通網絡會有阻滯。

地政總署代表曾志名指，高球場的32公頃土地地契於今年8月底到期，政府會為其訂立為期3年的特別過渡安排，至於其餘140公頃土地則會於以象徵式地價續期至2027年6月底，高球場用地的新契約亦需分拆2張訂立。至於有關土地安排等政策問題牽涉民政事務局，需有關部門再作回應。委員會將去信要求民政事務局及發展局出席下次大會，向該區區議員交代。