12港人涉偷渡扣深圳　吳秋北：完成內地審判才可回港

12名港人上月底涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，拘留在深圳鹽田看守所。身兼全國人大的工聯會會長吳秋北今日(21日)出席活動時表示，由於有關人士在內地犯事，程序上需要先在內地完成審判才可回港。

吳相信，內地當局會徹查事件，若證實有關人士犯法，他們需要接受刑罰。被問到有否可能將12人蛇送返本港審判，吳重申他們於內地海域觸犯法例，故需要先在內地完成服刑。至於12人蛇在內地受審的人權保障，吳表示，在內地的法律框架下，相信他們會得到應有的權利，大家應該對內地司法有信心。

對於有消息指，政府將透過關愛基金向新來港人士發放1萬港元的安排，以作他們未能於上一輪「全民派錢」中受惠的補償，吳指有關安排可以理解，他亦一直提倡「補失業、補缺漏」，認為關愛基金給予新移民救濟，也是一種援助。另外，吳亦認為政府應直接補貼打工仔，以防僱主利用保就業計劃的漏洞。

被問到政府應否再次全民派錢，吳稱工聯會早前向特首提出《施政報告》建議時，也有提出相關意見，惟吳認為面對本港目前的失業問題，政府更應設立失業援助金。