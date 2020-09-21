網民熱話：自製發酵水玻璃瓶「炸天花」　廚房慘成「戰場」

廚房因為玻璃瓶爆跛而弄得「滿目瘡痍」，事主最終要花上3小時善後。

近年香港興起自家做發酵產品的風潮，但看似簡單的DIY方法若不小心，分分鐘引發意外。有網民分享自己在家發酵經歷，上載其「失敗之作」，弄致廚房滿目瘡痍，告誡自己亦同時提醒其他人，要小心處理各個步驟。

Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」日前（19日）有人投稿，分享自己在家做發酵「水克非爾 (Water Kefir)」時未有留神，使用了較薄的玻璃瓶作器皿，之後在客廳「煲劇」而忘記觀察發酵狀態，突然傳來一聲巨響，原來是發酵玻璃瓶爆開，整個廚房滿布玻璃碎，連天花板亦不例外，幸當時事主並不在廚房內，「我堅嚇到心都離，如果我喺廚房，都應該唔係攤喺梳化而喺醫院」。不過由於廚房慘成「戰場」，滿目瘡痍，最終要花上3小時善後。

不少網民看畢貼文後，表示對自家發酵的認識不深，但亦有人提醒事主下次要小心，「今次無整親真係算好彩」。有人更笑稱事主為「爆破專家」。

水克非爾是一種用水，加入糖和水克非爾菌發酵製成。有指在發酵過程中，促使各種維他命和有機酸融合，製造出活性的酵素益生菌，幫助身體自製酵素和維他命，促進消化、排除毒素、提升免疫力。

不過發酵過一定要留神，有專家就曾提醒，發酵過程須在密封缺氧的環境，其中會產生沼氣類等易燃氣體，當氣體於樽內累積至一定濃度，就變成「計時炸彈」，因此必需定期將樽蓋稍稍扭開疏氣，以免氣體膨脹時發生爆破。

網民有話說：

Wing Sze Kwok：點先可以做到玻璃插入天花板？

伊實生：水克菲爾啲氣體好勁真係要靚樽

Evets Wong：為咗投稿日日爆真係不遺餘力

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