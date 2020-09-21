失業率飆升　扶委會委員倡放寬1人綜援申請資格

扶貧委員會今日(21日)開會，討論疫情期間的就業、學生及學校支援，會上曾提及放寬1人綜援的申請資格，但委員會未就此達成共識。

據悉，針對就業情況，委員會相當關注疫情下的失業問題，政府早前宣布第三輪抗疫措施時，提出延長放寬健全人士申請綜援的資產限額時限至明年5月31日。委員會又關注學生的學習情況，特別是電子學習的支援，而教育局已於上月3日向學校發信，說明關愛基金援助項目申請的彈性安排，並請學校提供支援學生在家電子學習的相關資料。

另外，委員會亦同意延續推行6項支援照顧者、長者及傷殘人士有關的關愛基金項目，及各計劃的優化建議，冀藉此加強對長者、傷殘人士等弱勢社群的支援。

其中「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」，第三期計劃有154個申請因護老者申領長者生活津貼而被拒申請，佔所有被拒申請的37%。委員會過去曾提議放寬申請資格，接受這批護老者申請，但政府至今仍未有回應。