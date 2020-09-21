疫情致非本地生無法回港　教育局放寬國際學校本地生比例

教育局規定，獲局方分配校舍或土地的國際學校，取錄的非本地生須佔整體學生人數的70%。惟新冠肺炎疫情持續，部分非本地生未能回港上學。教育局表示，研究放寬數間國際學校在未來1至2年，取錄本地生的比例要求。教育工作者聯會表示反對安排，認為會衝擊本地學校的收生問題，促請局方檢視有關安排。

教育局指，因應肺炎疫情，部分非本地生跟隨家人離港，返回原居地生活，導致非本地生流失率或較往常為高，個別國際學校有可能在短期內，非本地生的比例未能達標。故此，因應個別學校的實際情況，有限度地暫時放寬數間學校未來1至2年，錄取非本地學生比例的要求，但其生源仍須以非本地生為主。另一方面，由於有關安排屬特定的短暫措施，並不會導致大量本地生，由本地學校轉讀國際學校。

教聯會表示，根據局方一貫對國際學校政策，國際學校「主要是滿足在香港居住或因工作或投資而來港的非本地家庭對國際學校學額的需求」。既然本港因為疫情等原因，而導致非本地家庭對國際學校的學額需求減少，局方應該是積極不干預，順應市場需求變化。

該會又指，根據立法會文件顯示，今年5月局方計劃向4間國際學校提供免息貸款，而4間國際學校的非本地生比例均未達到7成要求。根據教育局文件顯示，過去3個學年國際學校取錄本地生的人數比例有所上升，由2015/16學年的19.2%，上升至2019/20學年的25.9%。

反觀本地主流學校，受疫情影響，跨境學生及非華語學生未能來港上學。對於取錄以上學生的學校而言，頓時陷入收生困境，面對縮班危機。教聯會早前調查發現，逾9成受訪學校過去大半年有學生退學，近6成學校表示新學年收生人數下降，情況令人憂慮。

教聯會期望局方能維持學校上學年的開班數目，並在點算學生人數方面提供更大彈性，同時，須確保國際學校取錄本地生符合局方規定，以免影響本港教育生態。