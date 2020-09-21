休班警被揭藏K仔　情報科警員監視交收過程

警方去年初根據線報進行打擊毒品行動，並在新屯門中心截查一名休班男警及另外兩男女時，疑在休班警身上搜出俗稱K仔的毒品氯胺酮。休班警被控一項藏毒罪，而該女子亦被控販毒罪，兩人不認罪，案件今(21日)在屯門法院開審。辯方辯稱，涉案毒品並非在男警身上搜出，而女被告當時只是和男友拍拖行街，對事件並不知情。

涉案男警是陳天賜(47歲)，女被告則為無業的阮嘉欣（約21歲）。控罪指男被告於去年2月21日，在青山龍門路新屯門中心地下電梯大堂管有有危險藥物，即2個膠袋內有含1.13克氯胺酮的粉末。女被告則被指在同日同地，販運同等分量的氯胺酮。

刑事情報科警員供稱，他當日被安排到附近屋苑的天台用望遠鏡觀察地面，看見陳現身後不久，阮與一名男子乘的士來到跟陳會合。陳從褲袋拿出一疊大小如鈔票的紙張交給男子，男子亦將一包白色的細小物件交給陳。期間男子細數手上紙張，將部分紙張交給陳後，再將餘下紙張交給阮。

在盤問下，警員承認二人接觸過程甚短，只是拍了一下手，但強調：「交收毒品唔使好耐」。他亦不同意辯方指陳和男子當時並非在交收的說法，但同意阮一直沒有和陳接觸或傾談。