前警員停的士阻防線　另醉駕襲警罪成還押候懲

一名曾任警員的六旬的士司機，去於年7月7日九龍區大遊行期間，被指在道路中橫泊的士阻擋警方防線，期間更涉嫌踢了警員的腳兩下，因而被控襲警、阻差辦公及酒後駕駛罪。他早前承認酒駕但否認另外兩罪，經審訊後今（21日）在九龍城法院被裁定罪名成立。裁判官不相信警員會會誣諂被告襲警，又認為被告雖然有飲酒，但不至於酒醉至沒有認知，下令將被告還押至10月12日，等候其背景報告後判刑。

66歲被告張錦運，報稱任職的士司機，他過往有多次刑事定罪紀錄，當中包括冒充警員。他被控於當日在旺角彌敦道創興廣場外，故意阻撓高級警司林鴻釧及高級督察黃釗澤及襲擊警長馮時俠。他早前已承認在上址駕駛一輛的士，當時其100毫升呼氣中有50微克酒精，超過22微克的訂明限制。

裁判官裁決時指，事發時被告態度囂張，聽到警員的要求後便轉身，認為被告是故意不理會警方。之後他要求警員出示警察委任證，並非想知道對方身份，而是想生事和製造麻煩。

此外，被告把的士橫泊路中，令警員需繞過的士前行，增加警方執行任務的困難，行為構成阻撓。當時他與警員的對話有紋有路，說話清晰步履穩定，故相信他雖然曾飲酒，但不是醉酒至失去意識。

至於襲警罪方面，裁判官指從現場錄影可見，被告上半身的移動情況，與腳踢警員兩腳的動作脗合，且他當時情緒激動並受酒精影響，亦有襲警的動機。此外，由於現場有大量人士正在拍攝，裁判官相信警方不會愚蠢地在此情況下誣諂被告，而雖然警員就襲擊過程的描述有出入，但這些分歧屬微不足道。